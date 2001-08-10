Житель Камчатки организовал бизнес на стоящих в пробках автомобилистах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С самого утра бывший Ленинский район в Петропавловске-Камчатском сковали серьезные пробки. Автомобилисты проводят в них до 3 - 4 часов. Именно этим и воспользовался один из предприимчивых жителей краевой столицы, сообщает ТК "41 Регион".

По социальным сетям расходится объявление мужчины, который выразил готовность доставить еду водителям, попавшим в затор. "Бизнесмен" уточнил, что работает в бывшем Ленинском районе и для большей скорости обслуживания клиентов использует самокат.

За свои услуги житель краевой столицы берет 200 рублей, а также стоимость самого товара.