Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2025
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13:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Камчатки организовал бизнес на стоящих в пробках автомобилистах

Житель Камчатки организовал бизнес на стоящих в пробках автомобилистах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С самого утра бывший Ленинский район в Петропавловске-Камчатском сковали серьезные пробки. Автомобилисты проводят в них до 3 - 4 часов. Именно этим и воспользовался один из предприимчивых жителей краевой столицы, сообщает ТК "41 Регион".

По социальным сетям расходится объявление мужчины, который выразил готовность доставить еду водителям, попавшим в затор. "Бизнесмен" уточнил, что работает в бывшем Ленинском районе и для большей скорости обслуживания клиентов использует самокат.

За свои услуги житель краевой столицы берет 200 рублей, а также стоимость самого товара.

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