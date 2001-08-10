Водитель Nissan Safari сбил девочку на пешеходном переходе в Охе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
3 апреля 2025 года в 12:15 в городе Оха произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Nissan Safari, поворачивая налево на пересечении улиц Карла Маркса и 60 лет СССР, не предоставил преимущество 10-летней девочке, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате водитель совершил наезд на ребенка, и девочка получила травмы.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия для проведения проверки и установления всех обстоятельств случившегося. Ребенка доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Подробности состояния здоровья пострадавшей пока не разглашаются, однако известно, что жизни девочки ничего не угрожает.
В настоящее время проводится проверка, в ходе которой сотрудники полиции выясняют все детали инцидента, включая соблюдение правил дорожного движения водителем и условия видимости на месте аварии. Информация о результатах проверки станет доступна после завершения всех необходимых следственных мероприятий. Госавтоинспекция напоминает участникам движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно вблизи пешеходных переходов.
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