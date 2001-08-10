На Сахалине будут судить родителя, пытавшегося при помощи ножа забрать детей из детского сада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с применением предмета, использованного в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, инцидент произошел вечером 23 января 2025 года, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался проникнуть в детский сад, чтобы забрать своих детей. Охранник на входе отказал ему из-за его агрессивного состояния, что спровоцировало противоправные действия со стороны злоумышленника.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина достал кухонный нож и направил его в сторону охранника, высказывая угрозы убийством и применением насилия. Все это происходило в присутствии сотрудников детского сада. Обвиняемый действовал из хулиганских побуждений, демонстрируя явное неуважение к общественному порядку и нормам морали. Его действия были направлены на то, чтобы запугать охранника и добиться выполнения своей цели.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Долинский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Этот случай подчеркивает важность обеспечения безопасности в образовательных учреждениях и последствий, которые могут возникнуть при грубых нарушениях общественного порядка.