Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2025
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11:39, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине будут судить родителя, пытавшегося при помощи ножа забрать детей из детского сада

На Сахалине будут судить родителя, пытавшегося при помощи ножа забрать детей из детского сада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с применением предмета, использованного в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, инцидент произошел вечером 23 января 2025 года, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался проникнуть в детский сад, чтобы забрать своих детей. Охранник на входе отказал ему из-за его агрессивного состояния, что спровоцировало противоправные действия со стороны злоумышленника.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина достал кухонный нож и направил его в сторону охранника, высказывая угрозы убийством и применением насилия. Все это происходило в присутствии сотрудников детского сада. Обвиняемый действовал из хулиганских побуждений, демонстрируя явное неуважение к общественному порядку и нормам морали. Его действия были направлены на то, чтобы запугать охранника и добиться выполнения своей цели.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Долинский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Этот случай подчеркивает важность обеспечения безопасности в образовательных учреждениях и последствий, которые могут возникнуть при грубых нарушениях общественного порядка.

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