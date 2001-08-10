У берегов Южной Кореи горело российское судно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром в среду вблизи города Пусан (Южная Корея) произошло возгорание на российском рефрижераторном судне Crystal Asia, следовавшем из Владивостока. В результате инцидента пострадали шесть членов экипажа, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, пишет РИА VladNews.

По данным Генерального консульства РФ в Пусане, пожар начался около 7:00 по местному времени в 8 км от порта Камчхон. На борту находились 23 человека, 22 из которых - граждане России. Морская полиция оперативно эвакуировала пострадавших, всех доставили в больницы Пусана.

Дипломатическое представительство держит ситуацию на контроле и поддерживает связь с южнокорейскими властями для оказания необходимой помощи пострадавшим.