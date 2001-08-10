На автодороге Первомайск – Победино опрокинулся автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 марта 2025 года в 15:00 на 34-м километре автодороги "Первомайск-Победино" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "УАЗ" не справился с управлением, что привело к заносу и опрокидыванию транспортного средства.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на данные ГИБДД, 39-летний водитель двигался в северном направлении, когда потерял контроль над автомобилем. В результате инцидента 32-летний пассажир получил травмы.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и оказали помощь пострадавшему. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства аварии, включая возможные причины потери управления автомобилем.