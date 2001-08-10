Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2025
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12:03, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Углегорска обвиняется в фиктивной регистрации иностранцев

Житель Углегорска обвиняется в фиктивной регистрации иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Углегорского городского округа возбудила уголовное дело в отношении местного жителя 1992 года рождения. Мужчину подозревают в фиктивной регистрации двух граждан Таджикистана по своему адресу, хотя они никогда не проживали по указанному месту.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинскую полицию, инцидент произошел в помещении многофункционального центра. Подозреваемый зарегистрировал иностранцев, указав свой дом как место их постоянного пребывания. Однако в ходе проверки участковый уполномоченный полиции установил, что мужчина не планировал предоставлять жилье для этих лиц.

Действия фигуранта квалифицировали по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ - фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации. Полицейские провели все необходимые проверки и собрали доказательства, подтверждающие факт нарушения.

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