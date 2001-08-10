Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2025
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На Сахалине сотрудники автоинспекции задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске
10:56, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине сотрудники автоинспекции задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске

На Сахалине сотрудники автоинспекции задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе патрулирования территории инспекторы ДПС Сахалинской области обнаружили и задержали разыскиваемого преступника, передвигавшегося на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado. Как стало известно ТИА "Острова", информация о возможном передвижении подозреваемого поступила непосредственно из дежурной части регионального управления МВД.

Инспекторы дорожно-патрульной службы получили подробную ориентировку на автомобиль с указанием его регистрационных знаков и примет предполагаемого нарушителя закона. Внимательно отслеживая движение транспорта, сотрудники Госавтоинспекции заметили соответствующую машину и немедленно остановили её. При проверке документов выяснилось, что за рулём находится именно тот человек, которого разыскивали правоохранительные органы.

69-летнего мужчину доставили в отделение полиции, где передали прибывшим оперативным сотрудникам уголовного розыска для дальнейшего расследования. Об этом Тихоокеанскому информационному агентству «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

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