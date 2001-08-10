Тихоокеанское
информационное агентство
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10:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

72-летняя жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам почти 900 000 рублей

72-летняя жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам почти 900 000 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

72-летняя жительница Южно-Сахалинска лишилась 885 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Мошенники, представившись сотрудниками "Энергосбыта", ФСБ и "Центрального банка", убедили пенсионерку перевести деньги на "безопасный счет" под предлогом защиты от мошеннических действий.

Женщина также знала о подобных мошенничествах из СМИ, но всё равно поверила аферистам.

Возбуждено уголовное дело.

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