На Сахалине собственника разбившегося вертолета заставляют убрать обломки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинской транспортной прокуратурой в ходе проверки исполнения природоохранного законодательства установлено нахождение на горе "Пик Чехова" в Сахалинской области обломков вертолета после произошедшей в феврале 2023 года авиакатастрофы, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.
Собственником вертолета - ООО "Бриллиант" длительное время не обеспечивается уборка частей транспортного средства с земель лесного фонда.
Прокурор внес руководителю компании представление, по результатам рассмотрения которого действенных мер к устранению нарушений не принято.
В этой связи Сахалинский транспортный прокурор обратился в суд с иском об обязании ООО "Бриллиант" очистить лесной участок от отходов.
Требования прокурора удовлетворены.
Фактическое устранение нарушений на контроле прокуратуры.
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