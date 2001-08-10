На Сахалине собственника разбившегося вертолета заставляют убрать обломки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинской транспортной прокуратурой в ходе проверки исполнения природоохранного законодательства установлено нахождение на горе "Пик Чехова" в Сахалинской области обломков вертолета после произошедшей в феврале 2023 года авиакатастрофы, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.

Собственником вертолета - ООО "Бриллиант" длительное время не обеспечивается уборка частей транспортного средства с земель лесного фонда.

Прокурор внес руководителю компании представление, по результатам рассмотрения которого действенных мер к устранению нарушений не принято.

В этой связи Сахалинский транспортный прокурор обратился в суд с иском об обязании ООО "Бриллиант" очистить лесной участок от отходов.

Требования прокурора удовлетворены.

Фактическое устранение нарушений на контроле прокуратуры.