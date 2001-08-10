Сахалинец изготовил наркотик и хранил его до тех пор, пока к нему не пришли полицейские

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области совместно с оперативниками ОМВД России по Невельскому городскому округу, была получена оперативная информация о том, что житель Невельска 1963 г.р. может у себя в квартире хранить запрещенные вещества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В результате обыска в квартире, где проживает подозреваемый, были обнаружены и изъяты для последующей экспертизы свертки с веществом растительного происхождения, а также емкость с веществом тёмного цвета со специфическим запахом. Гражданин признался, что ранее в лесном массиве обнаружил дикорастущие растения конопли, затем принес домой, изготовил наркотик и стал хранить до момента обнаружения полицейскими.

Согласно исследованиям, изъятым веществом является наркотическое средство каннабис (марихуана), общей массой в высушенном виде 6,3 грамма и масло каннабиса (гашишное масло), общей массой 3,43 грамма.

По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.