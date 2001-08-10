В Южно-Сахалинске активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками водоканала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Горожане получают звонки от неизвестных людей, которые, представляясь сотрудниками водоканала, пытаются обмануть южносахалинцев, рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин".
Все разговоры начинались одинаково - с якобы важной информации о необходимости срочной проверки состояния труб или замены счётчика. При этом мошенники эмоционально давят в разговоре и торопят с принятием решения. Чтобы войти в доверие, они обращаются к жертве по имени и отчеству, могут назвать точный адрес проживания. После этого они просят определить удобное время для визита мастера и уточнить дату и время для создания "заявки". В конечном итоге они настойчиво просят сообщить код, который пришёл на телефон в виде смс-сообщения, по их словам, для подтверждения "заявки". На самом деле, этот код используется для восстановления доступа к аккаунту на Госуслугах или подтверждения денежного перевода.
"РВК-Сахалин" предупреждает: так сотрудники водоканала себя не ведут. К абонентам они приходят только после поступления запроса от самих горожан.
"Мы призываем горожан быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников. Компания не инициирует обследования без ведома своих абонентов. Если вам поступает звонок от предполагаемого сотрудника водоканала с просьбой сообщить личные данные или коды из СМС, не верьте этому", - подчеркнул генеральный директор "РВК-Сахалин" Алексей Смоленский.
Чтобы не стать жертвой мошенников, "РВК-Сахалин" рекомендует:
- не выполнять требований и даже вежливых просьб по передаче персональных данных или кодов для проведения каких-либо операций;
- не отвечать на звонки из мессенджеров с незнакомых и подозрительных номеров;
- не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях;
- обращать внимание на номер входящего звонка. Официальные номера телефонов водоканала размещены на сайте компании. Если у вас возникнут сомнения, позвоните в компанию.
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