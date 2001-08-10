На Сахалине муниципальный служащий уволен в связи с утратой доверия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Макаровского района проведена проверка за исполнением законодательства о противодействии коррупции, в том числе за соблюдением муниципальными служащими предусмотренных запретов, ограничений, обязанностей в исполнительном органе Макаровского муниципального округа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Установлено, что руководитель исполнительного органа являлся представителем нанимателя по отношению к своей бывшей супруге, занимавшей должность консультанта в этой же структуре.
В рамках проверки подтвержден факт совместного проживания бывших супругов, ведения общего хозяйства, воспитания детей и др., что указывало на формальный характер расторжения брачных отношений и сохранение прочных семейных связей.
Вместе с тем, зная о возникновении у бывшей супруги личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальный служащий мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов не принял.
В нарушение требований антикоррупционного законодательства решение об увольнении муниципального служащего в связи с утратой доверия работодателем не принято, последний уволен по собственному желанию.
По указанным основаниям прокурор Макаровского района обратился в суд с иском об обязывании мэра Макаровского муниципального округа изменить основания и формулировку увольнения муниципального служащего на увольнение в связи с утратой доверия.
Судом заявленные прокурором требования удовлетворены.
Решение суда в настоящее время в законную силу не вступило.
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