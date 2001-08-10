На Сахалине муниципальный служащий уволен в связи с утратой доверия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Макаровского района проведена проверка за исполнением законодательства о противодействии коррупции, в том числе за соблюдением муниципальными служащими предусмотренных запретов, ограничений, обязанностей в исполнительном органе Макаровского муниципального округа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Установлено, что руководитель исполнительного органа являлся представителем нанимателя по отношению к своей бывшей супруге, занимавшей должность консультанта в этой же структуре.

В рамках проверки подтвержден факт совместного проживания бывших супругов, ведения общего хозяйства, воспитания детей и др., что указывало на формальный характер расторжения брачных отношений и сохранение прочных семейных связей.

Вместе с тем, зная о возникновении у бывшей супруги личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальный служащий мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов не принял.

В нарушение требований антикоррупционного законодательства решение об увольнении муниципального служащего в связи с утратой доверия работодателем не принято, последний уволен по собственному желанию.

По указанным основаниям прокурор Макаровского района обратился в суд с иском об обязывании мэра Макаровского муниципального округа изменить основания и формулировку увольнения муниципального служащего на увольнение в связи с утратой доверия.

Судом заявленные прокурором требования удовлетворены.

Решение суда в настоящее время в законную силу не вступило.