В Южно-Сахалинске полицейские установили подозреваемого в краже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в дежурную часть ОП УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 28-летней местной жительницы, у которой было похищено имущество.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность злоумышленника, коим оказался 28-летний житель областного центра.

Как выяснили сотрудники полиции, фигурант периодически приходил в гости к потерпевшей домой. Когда последняя ненадолго отвлекалась, подозреваемый тайно похищал ее ювелирные изделия и денежные средства. В дальнейшем все украшения молодой человек сдал в ломбард, а денежные средства потратил на личные нужды. Общая сумма ущерба составила 648 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ-кража, совершенная в крупном размере. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Материал подготовлен на основе предварительных данных.