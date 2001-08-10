Сахалинка получила реальный срок за неуплату алиментов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску №2 находится исполнительное воспроизводство в отношении жительницы областного центра о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.
По решению суда сахалинка должна выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей. Но, забыв о родительском долге, женщина длительное время вела асоциальный образ жизни, из-за чего накопила долг по алиментам более 1 миллиона рублей.
Судебный пристав-исполнитель неоднократно пытался "достучаться" до нерадивой мамы и призвать ее исполнять свой родительский долг, но горе-мать решила игнорировать предупреждения судебного пристава и продолжить жить в свое удовольствие.
В результате чего сотрудником ведомства в отношении должницы был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", который направлен в суд. А суд, рассмотрев материалы по административному правонарушению, принял решение назначить наказание в виде обязательных работ в количестве 50 часов.
Но женщина, отбыв назначенное наказание, продолжила вести праздный образ жизни. При этом долг по алиментам не погасила, на работу не устроилась.
Тогда в отношении должницы судебные приставы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей".
Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, принял решение назначить наказание в виде 1-го года лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.
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