Сахалинка получила реальный срок за неуплату алиментов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску №2 находится исполнительное воспроизводство в отношении жительницы областного центра о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

По решению суда сахалинка должна выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей. Но, забыв о родительском долге, женщина длительное время вела асоциальный образ жизни, из-за чего накопила долг по алиментам более 1 миллиона рублей.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно пытался "достучаться" до нерадивой мамы и призвать ее исполнять свой родительский долг, но горе-мать решила игнорировать предупреждения судебного пристава и продолжить жить в свое удовольствие.

В результате чего сотрудником ведомства в отношении должницы был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", который направлен в суд. А суд, рассмотрев материалы по административному правонарушению, принял решение назначить наказание в виде обязательных работ в количестве 50 часов.

Но женщина, отбыв назначенное наказание, продолжила вести праздный образ жизни. При этом долг по алиментам не погасила, на работу не устроилась.

Тогда в отношении должницы судебные приставы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей".

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, принял решение назначить наказание в виде 1-го года лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.