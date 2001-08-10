Сахалинец зашел к знакомому попросить сигарет и обокрал его
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Тымовскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя села Кировское. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что утром 14 января 2025 года фигурант пришел домой к знакомому, чтобы одолжить сигарет. Он постучал в дверь, но ему никто не ответил. Тогда обвиняемый вошел в дом и проследовал в зальную комнату, где увидел спящих хозяев. В этот момент у него возник корыстный преступный умысел прихватить с собой какое-нибудь ценное имущество.
Его взор упал на сотовый телефон, лежавший у дивана. Он взял в руки смартфон и нажал на кнопку разблокирования экрана. Убедившись, что телефон в рабочем состоянии, он выключил его и спрятал в карман. Далее мужчина проследовал в кухню, где взял пачку сигарет и заглянул в кошелек, который лежал на печи. В нём хранилось 5000 рублей, которые фигурант также положил в карман и поспешил покинуть дом. Общая сумма ущерба составила 14 990 рублей. Учитывая материально положение потерпевшей, ущерб для неё оказалось значительным.
Следователями собрана исчерпывающая база доказательств. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.
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