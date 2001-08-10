На Камчатке нетрезвый снегоходчик врезался в забор и попал в больницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 10 марта в Седанке Тигильского округа выпивший 35-летний мужчина без прав сел за снегоход и въехал в забор. Водителя доставили в больницу, сообщает ИА "Кам 24".

Мужчина управлял незарегистрированным снегоходом «Ямаха ВК-540». Водитель пройти медицинское освидетельствование отказался, хотя явно был пьян. Его доставили в больницу, сообщили в камчатской Госавтоинспекции.

Возбуждено дело об административном правонарушении.