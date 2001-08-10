14:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил
На Камчатке нетрезвый снегоходчик врезался в забор и попал в больницу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 10 марта в Седанке Тигильского округа выпивший 35-летний мужчина без прав сел за снегоход и въехал в забор. Водителя доставили в больницу, сообщает ИА "Кам 24".
Мужчина управлял незарегистрированным снегоходом «Ямаха ВК-540». Водитель пройти медицинское освидетельствование отказался, хотя явно был пьян. Его доставили в больницу, сообщили в камчатской Госавтоинспекции.
Возбуждено дело об административном правонарушении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:49 Сегодня На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
09:24 Сегодня В 2024 году 25 сахалинцев и курильчан, пострадавших на производстве, прошли лечение в Центрах реабилитации
09:21 Сегодня Группу сахалинцев будут судить за создание агентства, выполняющего интимные услуги
09:37 Сегодня Сахалинские пограничники передали символ "Эстафеты Победы" в Приморский край
10:49 Сегодня На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
10:11 5 Марта Сахалинцев приглашают на книжную выставку
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
10:49 Сегодня На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
Выбор редакции
- 09:40 Сегодня Сахалинцам расскажут о том, как не тревожиться
- 09:39 Вчера В России впервые выберут лучшего "Земского почтальона"
- 09:58 10 Марта Сахалинцам расскажут об островной медицине в период COVID-19
- 10:11 5 Марта Сахалинцев приглашают на книжную выставку
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?