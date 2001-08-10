Тихоокеанское
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13:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине полиция пресекла продажу свыше 700 кг рыбной продукции сомнительного происхождения

На Сахалине полиция пресекла продажу свыше 700 кг рыбной продукции сомнительного происхождения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установили и ликвидировали канал оборота немаркированной рыбной продукции, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как установили полицейские, противоправная деятельность была организована 35-летним бизнесменом из города Южно-Сахалинска. К реализации задуманного он привлёк безработного 29-летнего друга и его 39-летнюю супругу-предпринимательницу.

Согласно разработанной схеме злоумышленники закупали рыбу и крабов сомнительного происхождения, перерабатывали их в складском помещении на территории оптово-торговой базы в Южно-Сахалинске, а затем продавали изготовленную продукцию без предусмотренной законодательством маркировки через торговые точки в том же городе.

Полицейские задержали участников преступной группы и, осмотрев склад, а также магазины, изъяли в общей сложности свыше 700 килограммов немаркированной рыбы, крабов и лососевой икры. Стоимость данной продукции составляет свыше 2 млн рублей.

В отношении подозреваемых следователями СЧ СУ УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование их нелегального бизнеса продолжается.

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