На Сахалине полиция пресекла продажу свыше 700 кг рыбной продукции сомнительного происхождения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установили и ликвидировали канал оборота немаркированной рыбной продукции, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как установили полицейские, противоправная деятельность была организована 35-летним бизнесменом из города Южно-Сахалинска. К реализации задуманного он привлёк безработного 29-летнего друга и его 39-летнюю супругу-предпринимательницу.

Согласно разработанной схеме злоумышленники закупали рыбу и крабов сомнительного происхождения, перерабатывали их в складском помещении на территории оптово-торговой базы в Южно-Сахалинске, а затем продавали изготовленную продукцию без предусмотренной законодательством маркировки через торговые точки в том же городе.

Полицейские задержали участников преступной группы и, осмотрев склад, а также магазины, изъяли в общей сложности свыше 700 килограммов немаркированной рыбы, крабов и лососевой икры. Стоимость данной продукции составляет свыше 2 млн рублей.

В отношении подозреваемых следователями СЧ СУ УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование их нелегального бизнеса продолжается.