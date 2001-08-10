В канализации Южно-Сахалинска нашли автомобильную шину и сковородку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Количество засоров в 2025 году в два раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года. За два с половиной месяца работники компании устранили уже более 800 засоров канализации, рассказали ТИА "Острова" в РВК-Сахалин.
Чтобы справиться с большим потоком задач про прочистке, специалисты компании работают без выходных. При этом они отмечают, что значимую часть засоров можно было бы избежать – в большинстве случаев их провоцируют сами горожане, утилизируя в городскую систему водоотведения непредназначенные для этого предметы.
Так, например, при последних работах сотрудники аварийно-восстановительных бригад «РВК-Сахалин» извлекли из системы водоотведения брезентовую робу, целый пакет просроченных лекарств, упаковки от косметики, и даже сковороду и автомобильную шину.
«Каждый раз при устранении засоров мы удивляемся изобретательности южносахалинцев. Чтобы поместить автомобильную шину в канализацию, кому-то явно пришлось применить весь свой креатив. Вот только непонятно: зачем? Гораздо проще выбросить крупногабаритный мусор на помойку и не создавать неудобств и работникам компании, и другим горожанам», - рассказывает начальник цеха водоснабжения и водоотведения «РВК-Сахалин» Игорь Маняхин.
Напомним, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ собственник жилья обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, а также соблюдать правила пользования, в том числе применять систему канализации исключительно по назначению.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:49 Сегодня На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
09:24 Сегодня В 2024 году 25 сахалинцев и курильчан, пострадавших на производстве, прошли лечение в Центрах реабилитации
09:21 Сегодня Группу сахалинцев будут судить за создание агентства, выполняющего интимные услуги
09:37 Сегодня Сахалинские пограничники передали символ "Эстафеты Победы" в Приморский край
10:49 Сегодня На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
10:11 5 Марта Сахалинцев приглашают на книжную выставку
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
10:49 Сегодня На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
Выбор редакции
- 09:40 Сегодня Сахалинцам расскажут о том, как не тревожиться
- 09:39 Вчера В России впервые выберут лучшего "Земского почтальона"
- 09:58 10 Марта Сахалинцам расскажут об островной медицине в период COVID-19
- 10:11 5 Марта Сахалинцев приглашают на книжную выставку
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?