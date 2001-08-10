В канализации Южно-Сахалинска нашли автомобильную шину и сковородку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Количество засоров в 2025 году в два раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года. За два с половиной месяца работники компании устранили уже более 800 засоров канализации, рассказали ТИА "Острова" в РВК-Сахалин.

Чтобы справиться с большим потоком задач про прочистке, специалисты компании работают без выходных. При этом они отмечают, что значимую часть засоров можно было бы избежать – в большинстве случаев их провоцируют сами горожане, утилизируя в городскую систему водоотведения непредназначенные для этого предметы.

Так, например, при последних работах сотрудники аварийно-восстановительных бригад «РВК-Сахалин» извлекли из системы водоотведения брезентовую робу, целый пакет просроченных лекарств, упаковки от косметики, и даже сковороду и автомобильную шину.

«Каждый раз при устранении засоров мы удивляемся изобретательности южносахалинцев. Чтобы поместить автомобильную шину в канализацию, кому-то явно пришлось применить весь свой креатив. Вот только непонятно: зачем? Гораздо проще выбросить крупногабаритный мусор на помойку и не создавать неудобств и работникам компании, и другим горожанам», - рассказывает начальник цеха водоснабжения и водоотведения «РВК-Сахалин» Игорь Маняхин.

Напомним, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ собственник жилья обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, а также соблюдать правила пользования, в том числе применять систему канализации исключительно по назначению.