В Корсакове задержан директор стройфирмы из Приморья, обманувший клиентов на 2,5 миллиона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники подразделения уголовного розыска отдела МВД России по Корсаковскому муниципальному округу Сахалинской области задержали по подозрению в совершении мошенничеств директора строительной компании – 38-летнего жителя Приморского края, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Как установили полицейские, за короткий промежуток времени мужчина встретился в городе Корсакове на Сахалине с пятью гражданами и заключил с ними договоры на строительство для них жилых домов и бань. При этом ещё на этапе подписания сделок предприниматель не собирался выполнять своих будущих обязательств. После получения авансов злоумышленник перестал выходить на связь с потерпевшими. По предварительным данным, общая сумма похищенных им денежных средств составила около 2,5 млн рублей.
В отношении подозреваемого следователями ОМВД России по Корсаковскому муниципальному округу возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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