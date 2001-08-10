В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Южно-Сахалинска утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч.ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере), а также п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Уголовное дело расследовалось следственной группой СУ УМВД России по Южно-Сахалинску и СЧ по РОПД СУ УМВД России по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры города.

По версии следствия, в период с 2021 года по 2023 год руководитель коммерческой организации, в рамках заключенных договоров на строительство жилых домов, расположенных на территории Южно-Сахалинска, создавал мнимую видимость строительной деятельности объектов ИЖС, ввёл собственников в заблуждение относительно своих намерений, при этом не намеривался в полном объёме исполнять взятые на себя обязательства.

После получения преступным путём денежных средств граждан, используя счета третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях фигуранта, легализовывал их (отмывал).

В результате незаконных действий предпринимателя гражданам был причинён ущерб в размере свыше 20 млн рублей.

За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.