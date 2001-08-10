Тихоокеанское
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В роддоме на Камчатке проводится проверка после смерти роженицы

В роддоме на Камчатке проводится проверка после смерти роженицы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Минздрав Камчатского края организовал проверку роддома №2 в Петропавловске-Камчатском из-за смерти женщины, которая умерла после родов, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на пресс-службе регионального правительства.

Временно исполняющий обязанности министра краевого здравоохранения Олег Мельников объяснил, что главная цель этой проверки – установление причины смерти роженицы.

"По факту гибели пациентки в родильном доме городской больницы №2 Петропавловска-Камчатского создана экспертная группа в министерстве здравоохранения Камчатского края, которая будет заниматься расследованием причин трагедии. В настоящее время не представляется возможным утверждать, что стало причиной смерти. Проводятся экспертиза и исследование патологического материала. По итогам расследования будут сделаны выводы", – уточнил Мельников.

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