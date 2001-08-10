Житель Холмска обвиняется в убийстве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителю Холмска предъявили обвинение в убийстве своего знакомого. По версии следствия, мужчина напился, поругался с приятелем и воткнул нож ему в грудь. Тот скончался на месте преступления, пишет astv.ru.

В СУ СК РФ по Сахалинской области сообщили, что трагедия произошла в одной из квартир на улице Молодёжной в декабре прошлого года. Мужчины распивали алкоголь, но вскоре поссорились.

"Обвиняемыи? нанёс потерпевшему удар ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений смерть сахалинца наступила на месте происшествия", - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело расследовали по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи допросили свидетелей и очевидцев произошедшего, провели ряд судебных экспертиз.

"По уголовному делу собраны достаточные доказательства, подтверждающие виновность обвиняемого в совершении инкриминируемого преступления. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СУ СК РФ по Сахалинской области.