Тихоокеанское
информационное агентство
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11:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Холмска обвиняется в убийстве

Житель Холмска обвиняется в убийстве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителю Холмска предъявили обвинение в убийстве своего знакомого. По версии следствия, мужчина напился, поругался с приятелем и воткнул нож ему в грудь. Тот скончался на месте преступления, пишет astv.ru.

 В СУ СК РФ по Сахалинской области сообщили, что трагедия произошла в одной из квартир на улице Молодёжной в декабре прошлого года. Мужчины распивали алкоголь, но вскоре поссорились.

 "Обвиняемыи? нанёс потерпевшему удар ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений смерть сахалинца наступила на месте происшествия", - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело расследовали по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи допросили свидетелей и очевидцев произошедшего, провели ряд судебных экспертиз.

 "По уголовному делу собраны достаточные доказательства, подтверждающие виновность обвиняемого в совершении инкриминируемого преступления. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

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