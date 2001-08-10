На Камчатке осудили женщину, защитившую подругу ножом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Елизова вступилась за подругу, поругавшуюся с мужчиной, и воткнула нож в живот обидчика. Какое наказание определил суд – рассказывает ИА «Кам 24», ссылаясь на прокуратуру Камчатского края.

Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего произошло в ноябре прошлого, 2024 года. Конфликт разгорелся в компании и был подогрет спиртным. Желая заступиться за подругу, женщина схватила нож со стола и вонзила его в живот 43-летнему мужчине.

Против защитницы возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

На суде женщина признала вину и раскаялась, а также извинилась перед потерпевшим.

При вынесении наказания суд учёл, что у обвиняемой есть маленький ребёнок, и назначил ей три года условно с испытательным сроком на три года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.