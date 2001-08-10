Тихоокеанское
информационное агентство
11 Февраля 2025
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На территории Северо-Курильского МО прогнозируется метель
15:07, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На территории Северо-Курильского МО прогнозируется метель

На территории Северо-Курильского МО прогнозируется метель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 февраля 2025 года на территории МО Северо-Курильского МО СО, прогнозируется небольшой снег, ветер 25-30 м/с, метель, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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