На сахалинских ЛЭП, поврежденных непогодой, ведутся восстановительные работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» ведет восстановительные работы на линиях электропередачи в южных районах Сахалина, поврежденных циклоном, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Электрические сети напряжением 35 кВ и выше выдержали натиск непогоды. Зафиксированы сбои в работе ряда ЛЭП среднего и низкого класса напряжения. В ликвидации последствий непогоды участвуют 5 бригад компании (11 человек) и 5 единиц техники.
Накануне непогоды аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады ПАО «Сахалинэнерго» были переведены в режим повышенной готовности, установлено круглосуточное дежурство руководящего состава компании.
Сегодня ночью энергетики Сахалинэнерго восстановили электроснабжение села Дачное Корсаковского района. Продолжаются ремонтные работы на ЛЭП в городе Корсакове, селах Соловьевка и Сокол. Возобновить подачу электроэнергии планируется в течение сегодняшнего дня.
Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго».
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