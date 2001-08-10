116 нарушений ПДД пресечено на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 116 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 4 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 10 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
2 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
5 водителей - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
3 водителя - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;
2 водителя - управляющий ТС при наличии технических неисправностей (глушитель);
8 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
15 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
1 водитель - за непредоставление преимущества в движении пешеходу.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 4 автомобиля.
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