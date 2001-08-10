Во Владивостоке энергетики брали взятки за подключение многоквартирного дома к электричеству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный комитет по Приморскому краю предъявил обвинение еще одному сотруднику МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» в получении взяток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СКР по Приморскому краю.
Ранее сообщалось о трех сотрудниках – Дмитрии Чернявском, Юлии Дацко и Дмитрии Мазуре – обвиняемых в превышении должностных полномочий и взяточничестве при подключении многоквартирного дома к электроснабжению. Теперь же к ним присоединился заместитель главного инженера по техническому развитию Александр Степанюк, которому также предъявлены обвинения по статье о получении взятки.
По версии следствия, с сентября 2020 года по апрель 2022 года должностные лица предприятия получали от представителя застройщика, ООО СЗ «СтройИндустрия», взятки на общую сумму 600 тысяч рублей за непринятие мер при выявлении нарушений при прокладке и монтаже электрических сетей. Кроме того, в период с октября по ноябрь 2021 года, они вступили в сговор для получения взятки в размере 3 миллионов рублей от представителя ООО СЗ «Проектно-изыскательская компания» за ускоренное получение технических условий и заключение договора на технологическое присоединение объекта.
Юлия Дацко и Дмитрий Мазур находятся под стражей, а Дмитрию Чернявскому и Александру Степанюку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе обысков по месту жительства фигурантов были изъяты денежные средства, средства связи и другие предметы, имеющие значение для следствия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
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