В корюшке из озера Изменчивое обнаружены нематоды и личинки других видов гельминтов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 января 2025 года Сахалинским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» завершены исследования морской корюшки из озера Изменчивое Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Исследования проведены в рамках мониторинга ветеринарной безопасности районов добычи водных биологических ресурсов ФГБУ «НЦБРСП».

Специалистами Сахалинского филиала проведены исследования корюшки на паразитарную чистоту, паразитарные болезни и санитарно-паразитологические показатели.

В результате лабораторных испытаний в рыбе обнаружены нематоды и их личинки, а также жизнеспособные личинки других видов гельминтов.

Отметим, исследования рыбы из дикой природы проводятся специалистами для исключения распространения опасных заболеваний. Жизнеспособность гельминтов является ключевым показателем безопасности рыбной продукции.

В соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями рыба должна быть свободна от гельминтов в живом виде.

Справочно:

Обеззараживание рыбной продукции производится путем ее замораживания и хранения при низких температурах.