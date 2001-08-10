В корюшке из озера Изменчивое обнаружены нематоды и личинки других видов гельминтов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24 января 2025 года Сахалинским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» завершены исследования морской корюшки из озера Изменчивое Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Исследования проведены в рамках мониторинга ветеринарной безопасности районов добычи водных биологических ресурсов ФГБУ «НЦБРСП».
Специалистами Сахалинского филиала проведены исследования корюшки на паразитарную чистоту, паразитарные болезни и санитарно-паразитологические показатели.
В результате лабораторных испытаний в рыбе обнаружены нематоды и их личинки, а также жизнеспособные личинки других видов гельминтов.
Отметим, исследования рыбы из дикой природы проводятся специалистами для исключения распространения опасных заболеваний. Жизнеспособность гельминтов является ключевым показателем безопасности рыбной продукции.
В соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями рыба должна быть свободна от гельминтов в живом виде.
Справочно:
Обеззараживание рыбной продукции производится путем ее замораживания и хранения при низких температурах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:17 24 Января В Долинске неадекватный мужчина, угрожая ножом, пытался забрать ребенка из детского сада
10:47 23 Января Отделение СФР по Сахалинской области приглашает жителей на прием
10:16 23 Января Сахалинцев приглашают глубже ознакомиться с творчеством Антона Чехова
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
13:21 2 Января Аэровокзал "Южно-Сахалинск" усовершенствовал зимние сервисы к разгару горнолыжного сезона
13:27 2 Января На Сахалине военнослужащие ВВО покатали детей на танке в рамках акции "Елка желаний"
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
Выбор редакции
- 10:37 Вчера Сахалинские каратисты завоевали 17 медалей всероссийских соревнований
- 09:51 28 Января Жителям Южно-Сахалинска расскажут об археологических раскопках на Урупе
- 12:31 27 Января Сахалинцев приглашают на ретро-концерт
- 10:16 23 Января Сахалинцев приглашают глубже ознакомиться с творчеством Антона Чехова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?