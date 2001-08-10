Сахалинца будут судить за повторную езду в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

15 января в Охе на улице 60 лет СССР сотрудники ГАИ остановили легковой автомобиль под управлением указанного гражданина. У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения, в связи с чем он был отстранен от управления транспортным средством. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался.

При последовавшем разбирательстве также выяснилось, что фигурант ранее уже привлекался к ответственности по ч.1 ст. 264.1 УК РФ за вождение в нетрезвом виде, однако снова сел за руль автомобиля будучи нетрезвым.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ - управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.