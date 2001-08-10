Сахалинец предстанет перед судом за угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корсаковской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Уголовное дело расследовалось Корсаковским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области.
В ходе следствия установлено, что в декабре 2024 года в вечернее время сотрудники ОМВД России по Корсаковскому городскому округу прибыли в квартиру по ул. Речная в г. Корсакове по сообщению местной жительницы о нанесении побоев обвиняемым. Находясь в квартире, сотрудники полиции приняли меры к выяснению обстоятельств произошедшего и потребовали от мужчины проследовать с ними в отдел полиции.
При этом будучи несогласным с законными действиями сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник взял в руки стоящие в комнате лопаты и попытался нанести ими удар участковому уполномоченному полиции. Однако его действия были своевременно пресечены находящимся рядом другим сотрудником полиции.
Уголовное дело направлено в Корсаковский городской суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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