Тихоокеанское
информационное агентство
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11:45, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В сахалинском кафе, где отравились посетители, изъята продукция неизвестного происхождения

В сахалинском кафе, где отравились посетители, изъята продукция неизвестного происхождения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 января Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на Сахалине проведена внеплановая выездная проверка кафе «Гостевой двор» ИП Гуркина С.Ю. в ДНТ «Оптовик-2» (с. Третья Падь), в котором произошло массовое отравление людей, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ходе проверки в кафе изъято 21,4 кг продукции неизвестного происхождения.

Массовое отравление произошло в Корсаковском районе Сахалинской области в середине января. По опубликованным данным, 12 человек с признаками острого отравления обращались в Корсаковскую центральную районную больницу.

Среди возможных причин отравления было названо посещение кафе в с. Третья Падь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

17 января Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведено выездное обследование этой точки общепита, а также сделан анализ деятельности предприятия во ФГИС ВетИС «Цербер». В результате установлено, что в меню кафе присутствуют блюда из продуктов, на которые отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы в компоненте «Меркурий».

22 января в результате проведения внеплановой выездной проверки кафе «Гостевой двор» Управлением Россельхознадзора установлено, что в кафе хранился гребешок, тигровая креветка, икра летучей рыбы и другая продукция (всего 11 наименований различной пищевой продукции общим весом 21,4 кг) без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. Невозможно подтвердить прослеживаемость продуктов, а также установить проведение обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдение сроков годности.

Продукция была арестована и передана на ответственное хранение. В отношении ИП Гуркиной С.Ю. Управлением Россельхознадзора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов и ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации пищевой продукции).

23 января информация о выявленных нарушениях направлена Управлением Россельхознадзора в прокуратуру Сахалинской области.

Кроме того, ранее Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области также было извещено о выявленных нарушениях законодательства для принятия мер в пределах компетенции.

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