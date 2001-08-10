В сахалинском кафе, где отравились посетители, изъята продукция неизвестного происхождения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 января Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на Сахалине проведена внеплановая выездная проверка кафе «Гостевой двор» ИП Гуркина С.Ю. в ДНТ «Оптовик-2» (с. Третья Падь), в котором произошло массовое отравление людей, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В ходе проверки в кафе изъято 21,4 кг продукции неизвестного происхождения.
Массовое отравление произошло в Корсаковском районе Сахалинской области в середине января. По опубликованным данным, 12 человек с признаками острого отравления обращались в Корсаковскую центральную районную больницу.
Среди возможных причин отравления было названо посещение кафе в с. Третья Падь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
17 января Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведено выездное обследование этой точки общепита, а также сделан анализ деятельности предприятия во ФГИС ВетИС «Цербер». В результате установлено, что в меню кафе присутствуют блюда из продуктов, на которые отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы в компоненте «Меркурий».
22 января в результате проведения внеплановой выездной проверки кафе «Гостевой двор» Управлением Россельхознадзора установлено, что в кафе хранился гребешок, тигровая креветка, икра летучей рыбы и другая продукция (всего 11 наименований различной пищевой продукции общим весом 21,4 кг) без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. Невозможно подтвердить прослеживаемость продуктов, а также установить проведение обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдение сроков годности.
Продукция была арестована и передана на ответственное хранение. В отношении ИП Гуркиной С.Ю. Управлением Россельхознадзора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов и ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации пищевой продукции).
23 января информация о выявленных нарушениях направлена Управлением Россельхознадзора в прокуратуру Сахалинской области.
Кроме того, ранее Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области также было извещено о выявленных нарушениях законодательства для принятия мер в пределах компетенции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:17 Сегодня В Долинске неадекватный мужчина, угрожая ножом, пытался забрать ребенка из детского сада
08:57 Сегодня За сутки на Сахалине задержали шестерых нетрезвых водителей и 14 - без прав
08:52 Сегодня Резидент ТОР Сахалин откроет питомник растений для озеленения городской среды
10:08 Сегодня Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
10:22 17 Января На сахалинских дорогах из-за метели ограничили движение транспорта
12:49 17 Января На Сахалине планируют вырастить более одного миллиона тюльпанов к 8 марта
09:42 17 Января В 2025 году сохранится высокий спрос на технологическое присоединение к сетям Сахалинэнерго
15:54 27 Декабря 35-летний сахалинец задержан за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством
13:11 28 Декабря Двух жителей Южно-Курильска будут судить за незаконный вылов креветок в особо крупном размере
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
12:36 28 Декабря Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА
Выбор редакции
- 10:16 Вчера Сахалинцев приглашают глубже ознакомиться с творчеством Антона Чехова
- 14:26 22 Января Издание о народных промыслах пополнило фонд главной библиотеки Сахалина
- 12:27 20 Января На Сахалине в музее книги Чехова презентовали каталог работ Владимира Чеботарева
- 10:38 20 Января В Приморье за сутки родились три двойни
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?