В Долинске неадекватный мужчина, угрожая ножом, пытался забрать ребенка из детского сада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 23 января экипаж быстрого реагирования долинской вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил тревожный сигнал. Экстренный вызов помощи поступил из детского городского дошкольного учреждения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.

Неизвестный мужчина в неадекватном состоянии пытался забрать ребенка из детского сада, но ему отказали. Тогда он, угрожая расправой, достал нож и приставил его к своей шее. Опасаясь за здоровье и жизнь окружающих, охранник нажал кнопку тревожной сигнализации. Нарушитель покинул помещение, но снова вернулся, уже размахивая ножом. После непродолжительной беседы с охранником он скрылся.

Росгвардейцы, прибыв на место, получили описание и организовали поиск правонарушителя. Во дворе дома по улице Комсомольской подходящего под описание сахалинца задержали. В рукаве его куртки обнаружили нож. Ранее судимого 36-летнего жителя города Долинска доставили в городской отдел внутренних дел. Проводится проверка.