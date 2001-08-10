14:07, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске водителя накажут за то, что не пропустил спецтранспорт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 января в областном центре прошел очередной профилактический рейд под условным названием "Маячок", рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.
В ходе мероприятия инспекторы выявили одного водителя, который в нарушение правил не предоставил преимущество спецтранспорту.
В отношении нарушителя составлен протокол по части 2 статьи 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает штраф от четырех тысяч пятисот до семи тысяч пятисот рублей или лишение права управления на срок от трех месяцев до одного года.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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