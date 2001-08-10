Иностранец, сбивший в Южно-Сахалинске на пешеходном переходе маму с ребенком, заключен под стражу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом СУ УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, рассказали ТИА "Острова" в региональной полиции.

Установлено, что 20 января фигурант, управляя технически исправным автомобилем, допустил наезд на 40-летнюю жительницу Южно-Сахалинска и её 9-летнюю дочь, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительной версии, причиной ДТП стало несоблюдение водителем скоростного режима.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили многочисленные телесные повреждения. Здоровью несовершеннолетней причинён тяжкий вред, степень тяжести травм, полученных её мамой, устанавливается в рамках назначенной экспертизы.

Расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, продолжается. По ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.