Сахалинец недорого приобрел 600 литров спиртосодержащей жидкости и устроил распродажу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом МВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя села Правда, обвиняемого в незаконном обороте спиртосодержащий продукции, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что фигурант, не являясь субъектом предпринимательской деятельности, занимался незаконной реализацией спиртосодержащей продукции. Сначала обвиняемый по заниженной стоимости приобрел у третьего лица спиртосодержащую жидкость, в количестве 40 полимерных канистр, объемом 5 л. каждая и 40 полимерных канистр, объемом 10 л. Данную продукцию он перепродавал мелкими партиями через объявления в сети Интернет.
В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий фигурант был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области при очередной сделке по продаже спирта. Нелегальная продукция была изъята.
Кроме того, полицейским стало известно, что параллельно с реализацией уже имеющейся продукции, обвиняемый договорился о покупке еще одной крупной партии спиртосодержащей жидкости в количестве 50 полимерных канистр, объемом 10 л. каждая. Автомобиль, перевозивший товар на место будущей сделки, также был остановлен сотрудниками полиции, а канистры изъяты.
Таким образом фигурант в нарушение Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления побуждений совершил хранение, перевозку в целях сбыта спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии 113 полимерных канистр со спиртосодержащей жидкостью, объемом 10 л. каждая, 24 полимерных канистр со спиртосодержащей жидкостью, объемом 5 л. каждая, на общую сумму 364 991 рубль, что является крупным размером.
В настоящий момент уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171.3, ч. 3 ст. 30 ч.1 ст.171.3 УК РФ рассматривается в суде.
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