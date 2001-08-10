Сахалинец недорого приобрел 600 литров спиртосодержащей жидкости и устроил распродажу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом МВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя села Правда, обвиняемого в незаконном обороте спиртосодержащий продукции, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант, не являясь субъектом предпринимательской деятельности, занимался незаконной реализацией спиртосодержащей продукции. Сначала обвиняемый по заниженной стоимости приобрел у третьего лица спиртосодержащую жидкость, в количестве 40 полимерных канистр, объемом 5 л. каждая и 40 полимерных канистр, объемом 10 л. Данную продукцию он перепродавал мелкими партиями через объявления в сети Интернет.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий фигурант был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области при очередной сделке по продаже спирта. Нелегальная продукция была изъята.

Кроме того, полицейским стало известно, что параллельно с реализацией уже имеющейся продукции, обвиняемый договорился о покупке еще одной крупной партии спиртосодержащей жидкости в количестве 50 полимерных канистр, объемом 10 л. каждая. Автомобиль, перевозивший товар на место будущей сделки, также был остановлен сотрудниками полиции, а канистры изъяты.

Таким образом фигурант в нарушение Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления побуждений совершил хранение, перевозку в целях сбыта спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии 113 полимерных канистр со спиртосодержащей жидкостью, объемом 10 л. каждая, 24 полимерных канистр со спиртосодержащей жидкостью, объемом 5 л. каждая, на общую сумму 364 991 рубль, что является крупным размером.

В настоящий момент уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171.3, ч. 3 ст. 30 ч.1 ст.171.3 УК РФ рассматривается в суде.