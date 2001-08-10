За 2024 год в Сахалинской области выявлено почти 350 иностранцев, нарушивших режим пребывания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 2024 год в Сахалинской области было выявлено почти 350 иностранных граждан, нарушивших установленный законом режим пребывания на территории Российской Федерации. Все нелегалы были оштрафованы по статье 18.8 КоАП РФ и выдворены за пределы страны. Из общего числа нарушителей 10 пришлось на Охинский муниципальный округ. Это граждане Узбекистана, Азербайджана и Китая, прибывшие в Россию на заработки.

В райцентре большинство из них трудились на стройках и подсобными рабочими на оптово-торговых базах. Как рассказали порталу Оха65.ру в отделе по вопросам миграции ОМВД, шестеро иностранцев нарушили ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Статья предполагает отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание и проживание в РФ, или их утрату и неисполнение обязанности по уведомлению об этом соответствующего органа, либо уклонение от выезда из страны по истечении определенного срока пребывания, если эти действия не содержат признаков уголовного наказания. Еще четверо гостей из-за рубежа нарушили ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ – повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином либо лицом без гражданства правонарушения, предусмотренного ч. 1, 2 статьи 18.8 КоАП. Речь идет о нарушении установленных правил въезда в РФ, миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию страны, а также о несоответствии заявленной цели въезда в РФ фактически осуществляемой деятельности.

Все выявленные в Охе нелегалы были оштрафованы и принудительно, по решению суда, покинули территорию Российской Федерации. Кроме того, им был запрещен въезд в страну на ближайшие пять лет. В ОВМ напоминают: ответственность за привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, которые не имеют разрешительных документов и права трудоустраиваться, несет работодатель.

Охинским предпринимателям настоятельно рекомендуют соблюдать нормы, установленные законом. Также быть более бдительными и не допускать правонарушений призывают мигрантов. По всем возникающим вопросам иностранные граждане, проживающие в Охинском районе, могут обращаться непосредственно в ОВМ по адресу: ул. Красных Партизан, 15 А, каб. №№ 1, 2, 4, либо по номерам телефонов: 3-5-51, 3-49-88, 3-56-98.