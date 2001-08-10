Тихоокеанское
информационное агентство
21 Января 2025
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09:31, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На корсаковской трассе неизвестный водитель устроил аварию и скрылся

На корсаковской трассе неизвестный водитель устроил аварию и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 января 2025 года в 17 часов 45 минут на 26 км автодороги Южно-Сахалинск - Корсаков произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомобилем «Toyota Camry», двигаясь в южном направлении, не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Subaru Forester», после чего скрылся с места ДТП.

В результате происшествия 34-летний водитель «Subaru Forester» получил телесные повреждения.

Проводится проверка.

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