Иностранец на Сахалине сдавал в аренду несуществующие квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователями Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела о серии афер под видом сдачи квартир в аренду, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Обвинение в мошенничествах предъявлено 27-летнему иностранцу, который на момент совершения преступлений проживал на Сахалине.

По версии следствия, мигрант размещал в сети Интернет фиктивные объявления, посредством которых предлагал гражданам помощь в аренде жилья в Южно-Сахалинске. Себя аферист выдавал за агента по недвижимости. Тех, кто откликнулся на предложение, обвиняемый путём обмана убеждал перевести от 14 до 20 тысяч рублей в качестве задатка. После получения денег злоумышленник прекращал всякое общение с потерпевшими, оставляя их без ожидаемого жилья и денежных средств.

Деятельность лжериелтора пресечена сотрудниками подразделения уголовного розыска. В ходе следствия установлена его причастность к 12 мошенничествам, а общая сумма причинённого гражданам ущерба составила свыше 160 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело, направлено в суд.