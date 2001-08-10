В Южно-Сахалинске в ночь на 14 января загорелся мусор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 января в 23:21 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусора в баке по адресу: ул. 2-я Набережная, 72. Пожарный расчет прибыл через 7 минут. К моменту его прибытия мусор горел на площади 2 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 23:31, а в 23:36 полностью ликвидировано. В тушении участвовал один человек и единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.