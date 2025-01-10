Тихоокеанское
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В Южно-Сахалинске автоинспекция остановила угнанный автомобиль
16:22, 10 Января 2025 | Новости происшествий Сахалина и Курил

По дороге на Корсаков на пешеходном переходе сбили пенсионера

По дороге на Корсаков на пешеходном переходе сбили пенсионера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 января 2025 года в 08 часов 17 минут на 6 км автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

По предварительным данным, 32-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Corolla», двигаясь в южном направлении, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия 66-летний пешеход получил травмы.

Проводится проверка.

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