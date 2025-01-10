Во Владивостоке рыбак утонул и вмерз в лед

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Телеграм-канал «Vladivostok_dps»

Все больше рыбаков выходят на лед в акваториях Владивостока. Однако делать это небезопасно - лед еще не окреп. Один из любителей рыбалки рискнул и поплатился за это жизнью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал «Vladivostok_dps».

Рыбак утонул на Чайке во Владивостоке. Его тело вмерзло в лед. Поэтому спасателям пришлось вырезать труп.

Любителей рыбалки предупреждают - в городе все еще действует запрет выхода на лед. Он не окреп из-за плюсовых температур, поэтому выходить и выезжать на него очень опасно. Неоправданный риск может обернуться трагедией.