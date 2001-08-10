В большинстве населённых пунктов на Сахалине восстановило электроснабжение, нарушенное циклоном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» продолжает восстановительные работы на линиях электропередачи в южных районах Сахалина, поврежденных циклоном, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Сегодня к 16 часам энергетики возобновили подачу электроэнергии в городе Невельске, пгт Тымовское, селам Охотское Корсаковского района, Пятиречье, Яблочное, Чистоводное Хомского района.

В настоящее время продолжаются ремонтные работы в городе Углегорске, а также на ЛЭП, обеспечивающих электроэнергией села Ожидаево Холмского района, Селезнево Невельского района.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия – мокрый снег и сильный ветер – бригады Сахалинэнерго и Невельских районных электрических сетей прикладывают все силы, чтобы восстановить электроснабжение в течение сегодняшнего дня.

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго».