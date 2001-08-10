11:27, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В селе Чир-Унвд потушили пожар в жилом доме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В диспетчерскую Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Чир-Унвд, на улице Больничной, д. 5, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧЧ и ПБ.
Пожарные прибыли на место в 13:38. К этому моменту открытым пламенем горела прихожая в жилом доме. Наблюдалось сильное задымление. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
Пожар локализовали в 14:15, а в 15:05 полностью ликвидировали.
В тушении были задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пострадавших и погибших нет.
Причины пожара устанавливаются.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 16:14 7 Января Правила выбора куриных крыльев для приготовления
08:56 Вчера На расчистке Южно-Сахалинска задействованы 125 единиц техники
09:53 Вчера За три дня на Сахалине произошло всего одно ДТП
10:26 Вчера В населённых пунктах Долинского и Углегорского районов восстановили электроснабжение, нарушенное циклоном
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
- 02:02 17 Декабря Донские маршруты: захватывающие речные круизы из Ростова
Выбор редакции
- 12:36 28 Декабря Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА
- 10:56 28 Декабря На Сахалине подвели итоги онлайн-викторины "Время выбирать"
- 14:12 27 Декабря В Чехов-центре дарят книги маленьким зрителям
- 11:45 27 Декабря В Южно-Сахалинске открылся "центр добра"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?