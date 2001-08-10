В селе Чир-Унвд потушили пожар в жилом доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В диспетчерскую Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Чир-Унвд, на улице Больничной, д. 5, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧЧ и ПБ.

Пожарные прибыли на место в 13:38. К этому моменту открытым пламенем горела прихожая в жилом доме. Наблюдалось сильное задымление. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Пожар локализовали в 14:15, а в 15:05 полностью ликвидировали.

В тушении были задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пострадавших и погибших нет.

Причины пожара устанавливаются.