Прокуратура проведет проверку по факту пожара на крыше многоквартирного дома в Невельске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельской городской прокуратурой организована проверка по факту возгорания крыши. В ходе проверки будет дана оценка лицам, ответственным за противопожарную безопасность в многоквартирном доме, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Мероприятия по размещению пострадавших от пожара жителей в пункты временного размещения, оказанию им помощи поставлены на контроль городской прокуратуры.

Ранее astv.ru сообщали, что в Невельске в ночь на 9 января произошёл крупный пожар в многоквартирном доме на улице Гоголя, 4. Огонь повредил крышу, люди не пострадали. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в райцентр направили специальную комиссию.