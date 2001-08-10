Пожарные ликвидировали возгорание в Охе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 декабря в 09:42 диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в одной из квартир жилого пятиэтажного дома на ул. 60 лет СССР, д.36/2. Первый пожарный расчет прибыл через 10 минут. К моменту его прибытия наблюдалось сильное задымление, в квартире горел мусор на площади 5 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 09:53, а в 10:32 полностью ликвидировано. В тушении участвовали девять человек и две единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.