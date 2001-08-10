В Охе воспитательница детского сада оформила кредит на имя своей коллеги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление от 51-летней местной жительницы, на имя которой неизвестным был оформлен кредит, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В дальнейшем сотрудники полиции установили подозреваемую, которой оказалась 31-летняя коллега заявительницы.
Как выяснили следователи, женщины работали воспитателями в детском саду. Заявительница попросила фигурантку установить приложения на телефон и дала ей всей пароли, в том числе от мобильного приложения банка. Подозреваемая решила воспользоваться ситуацией и оформила на имя потерпевшей кредитную карту, а деньги перевела на свой банковский счет. Денежные средства злоумышленница потратила по своему усмотрению. Сумма ущерба составила около 249 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело признакам состава преступления, предусмотренного п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ- кража, совершенная с банковского счета. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
09:06 13 Декабря В Сахалинской области бюджетникам увеличат зарплату
15:33 12 Декабря На Сахалине прошли региональные Рождественские чтения
- 08:03 20 Ноября Какие факторы формируют стоимость термопластавтомата
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
Выбор редакции
- 12:15 17 Декабря Сахалинской библиотеке подарили двухтомник "Земля открытий"
- 11:23 16 Декабря На Сахалине наградили победителей конкурса "Искусство быть здоровым"
- 15:04 13 Декабря На Сахалине готовят лыжные трассы в преддверии Российско-Китайских игр
- 11:48 13 Декабря В Южно-Сахалинске состоялась творческая встреча, посвященная дню рождения Невельского
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?