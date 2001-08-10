В Охе воспитательница детского сада оформила кредит на имя своей коллеги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление от 51-летней местной жительницы, на имя которой неизвестным был оформлен кредит, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В дальнейшем сотрудники полиции установили подозреваемую, которой оказалась 31-летняя коллега заявительницы.

Как выяснили следователи, женщины работали воспитателями в детском саду. Заявительница попросила фигурантку установить приложения на телефон и дала ей всей пароли, в том числе от мобильного приложения банка. Подозреваемая решила воспользоваться ситуацией и оформила на имя потерпевшей кредитную карту, а деньги перевела на свой банковский счет. Денежные средства злоумышленница потратила по своему усмотрению. Сумма ущерба составила около 249 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело признакам состава преступления, предусмотренного п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ- кража, совершенная с банковского счета. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.