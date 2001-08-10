Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2024
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В Анивском районе произошло лобовое столкновение
17:17, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Анивском районе произошло лобовое столкновение

В Анивском районе произошло лобовое столкновение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 декабря 2024 в 12 часов 50 минут в районе 51 км автодороги "Южно-Сахалинск – Холмск" произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

По предварительным данным, 66-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Town Ace" двигаясь в северном направлении по автодороге, не учел дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения, выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с автомобилем «Toyota Land Cruiser».

В результате ДТП водитель и 30-летний пассажир автомобиля «Toyota Town Ace» получили травмы.

Проводится проверка.

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