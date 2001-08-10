Сахалинец пытался пройти в Дом правосудия с боеприпасами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вчера судебными приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Южно-Сахалинска (далее - судебные приставы по ОУПДС) были обнаружены и изъяты боеприпасы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

В канцелярию Дома Правосудия пришел мужчина 1955 года рождения. Войдя в здание Дома правосудия, сахалинца встретили судебные приставы по ОУПДС, которые попросили предоставить документы, удостоверяющие личность гражданина, и показать личные вещи на предмет запрещенных к проносу в здание суда предметов. 69-летний сахалинец достал из кармана своей одежды, помимо ключей, еще и два предмета, внешне очень похожих на боевые патроны от автомата Калашникова.

Судебные приставы по ОУПДС вызвали на место происшествия сотрудников Росгвардии и полиции. Предметы, внешне напоминающие боеприпасы, были изъяты сотрудниками правоохранительных органов и направлены на баллистическую экспертизу.

В настоящее время сотрудниками полиции по факту обнаружения и изъятия боеприпасов проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Надо отметить, что на судебных приставов по ОУПДС возложена важная задача — обеспечить безопасность граждан и работников в здании суда. Ежедневно судебные приставы по ОУПДС проверяют документы и личные вещи посетителей суда. Если у граждан в ходе проверки обнаруживают запрещенные предметы, представляющие опасность, то граждане не допускаются в помещение, а предметы изымаются. На сегодняшний день сотрудники ведомства изъяли 326 запрещенных к проносу предметов, среди которых: газовое оружие, патроны, карманные ножи, пилочки для ногтей и маникюрные ножницы, отвертки, и др.