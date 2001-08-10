Тихоокеанское
информационное агентство
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08:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка внезапно вышла на дорогу и угодила под колеса автомобиля

Сахалинка внезапно вышла на дорогу и угодила под колеса автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 декабря 2024 года в 22 часа 15 минут в районе дома 8 по улице Северной произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 59-летний водитель, управляя автомобилем «Xonda Stepwgn», двигаясь в северном направлении по улице Северной совершил наезд за женщину, которая двигалась по проезжей части и внезапно вышла на середину дороги.

В результате ДТП 43-летняя пешеход получила травмы.

Проводится проверка.

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