За выходные на Сахалине три человека погибли в авариях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано 45 ДТП, в пяти из которых три человека погибли и три получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 328 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 14 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 44 водителя, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- за выезд на полосу встречного движения - 6 водителей;
- 7 водителей - не пропустивших пешеходов на «зебре»;
- 22 водителя - управляющие автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
- 2 водителя - управляющие ТС с наличием технических неисправностей (глушители);
- 9 водителей - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;
- 6 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 10 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 25 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 19 автомобилей.
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