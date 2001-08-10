За выходные на Сахалине три человека погибли в авариях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано 45 ДТП, в пяти из которых три человека погибли и три получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 328 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 14 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 44 водителя, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 6 водителей;

- 7 водителей - не пропустивших пешеходов на «зебре»;

- 22 водителя - управляющие автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 2 водителя - управляющие ТС с наличием технических неисправностей (глушители);

- 9 водителей - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 6 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 10 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 25 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 19 автомобилей.